60 presos podem ganhar liberdade em Alta Floresta em razão da COVID-19

Antônio Facin, de 59 anos, que morreu na terça-feira, em Toledo (PR) vítima do covid-19, estava preso na cadeia em Alta Floresta e contraiu o vírus na cadeia pública. Desta forma, as quatro mortes em decorrência do coronavírus no município, sendo três presidiários, tem procedência na cadeia Pública.

Há informações que mais 21 presos dos que foram testados estariam contaminados com o coronavírus. Os números não foram divulgados no Boletim desta quinta-feira, mas já seriam de conhecimento do governo estadual e das autoridades do município.