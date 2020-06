Alta Floresta gera 203 empregos a mais, mesmo com impactos do Coronavírus

O município de Alta Floresta manteve no acumulado de janeiro a abril saldo positivo de empregos, gerando 203 empregos a mais, mesmo com os impactos da pandemia do novo Coronavírus na economia. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, foram 1.893 admitidos e 1.690 demitidos.





Só no primeiro mês do ano foram gerados 284 empregos a mais, resultado de 672 contratações e 388 desligamentos. Já em fevereiro, houve 112 empregos a mais, saldo de 553 admissões e 641 desligamentos.





Já em março, mesmo com início da pandemia e com os decretos para fechamento de empresas e isolamento social dos moradores, a geração de emprego ainda se manteve positiva com 35 vagas a mais. Já em abril, a desaceleração foi forte com demissões de 228 funcionários a mais.





No acumulado do quadrimestre, o comércio liderou a geração e empregos ao abrir 120 vagas, saldo de 1.049 admissões e demissões e 929 demissões. O setor de serviços empregou 47 funcionários a mais, saldo de 437 admissões e 387 dispensas.





A indústria criou 38 postos de trabalho, resultado de 242 contratos assinados e 204 desligamentos. A construção civil gerou 9 vagas a mais, saldo de 92 contratados e 83 dispensados. Já a agropecuária demitiu 11 a mais, saldo de 76 desligamentos e 87 admissões.