Alta Floresta: "Não haverá Lockdown se a população colaborar", diz secretário de saúde

Para debater as ações e conduções estratégicas de alinhamento para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19) nos municípios, os técnicos do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-MT) estiveram reunidos em Alta Floresta com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.





O secretário Marcelo Alécio, ficou surpreso com a avaliação positiva dos técnicos do COE-MT sobre a condução local no combate ao Novo Coronavírus(Covid-19).





Um dos temas também discutido é a possibilidade de um lockdown, já recomendado pelo governo do estado e em discussão na justiça a pedido do Ministério Público e Defensoria Pública.





Para o secretário Marcelo, se os números de casos aumentarem muito é bem possível que haja o lockdown, pois Alta Floresta tem como referência Cuiabá e Várzea Grande.





"A população tem que levar mais a sério as medidas sanitárias para que não haja necessidade de lockdown. Ainda há muita aglomeração de pessoas e também muitos estão realizando festas em suas casas, chácara e sítios", disse Marcelo.





Segundo o secretário, não há intenção do município decretar o lockdown, mas se a justiça decidir o poder público irá acatar.