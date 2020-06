Alta Floresta registra 4 novos casos de COVID-19, 3 mulheres não cumprem isolamento

Foi divulgado no início da noite de hoje, sábado (06), o boletim informativo relativo aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 em Alta Floresta.





Quatro novos casos foram confirmados, sendo um homem de 59 anos e três mulheres, sendo elas de 63 anos, 48 anos e 27 anos.





De acordo com a Vigilância Epidemiologica do município, dos quatro novos casos, apenas um foi localizado em casa, sendo o homem de 59 anos, já as mulheres não foram encontradas pelos profissionais da saúde.





“Estavam em suspeita, era para terem ficado isoladas e não foram encontradas estas três em suas residências, ou seja, o pessoal não está respeitando o isolamento que é determinado pela saúde”, disse Sidney Leal, responsável pela Vigilância Epidemiológica de Alta Floresta.





Até este sábado são 322 notificações de síndromes gripais, 84 suspeitas, 116 descartadas, 78 excluídas, 44 confirmadas.





Das 44 confirmadas, 12 são enquadradas como leve, 1 moderada, 28 curadas e 3 óbitos.





O código penal prevê que quem descumprir orientação pode ser até detido.





O artigo 268 diz que infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa resulta em pena de detenção de um mês a um ano e multa.