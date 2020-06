Após devolver verba por falta de uso, prefeito de Alta Floresta pede dinheiro para combater a COVID-19

O prefeito Asiel Bezerra (MDB) encaminhou um ofício à empresa responsável pela usina São Manoel, instalada no rio Teles Pires, na divisa com o Pará, pedindo recursos para o combate ao novo coronavírus em Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop). O gestor explicou, no documento, que o município “necessita de auxílio para subsidiar as ações de enfrentamento da pandemia”.





Asiel também justificou que Alta Floresta devolveu R$ 72 mil para a empresa. O valor é referente a um convênio assinado entre o município e a concessionária e que não foi utilizado no tempo estipulado. Agora, explica o prefeito, são necessários recursos para combater a pandemia em Alta Floresta.





No ofício, o prefeito a conversão dos valores devolvidos à empresa para que sejam utilizados na aquisição de marmitas “destinadas às pessoas que estão na linha de frente de trabalho e não podem retornar para suas casas para fazer as refeições diárias”. Para esta finalidade, o gestor pede o montante de R$ 10 mil.





O restante dos valores seria aplicado na aquisição de um veículo com carroceria, destinado ao enfrentamento do novo coronavírus em Alta Floresta. Neste caso, Asiel pede que a empresa adquira o veículo e, posteriormente, repasse ao município.