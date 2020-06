Aposta de MT ganha R$ 105 mil na Mega e fica por um número de ganhar R$ 45 milhões

Uma aposta realizada na Lotérica Arca do Tesouro, em Rondonópolis (215 quilômetros de Cuiabá), ficou por um número de acertar as seis dezenas da Mega-Sena que deram mais de R$ 45 milhões para um bilhete de Tanguá, no Rio de Janeiro. A mato-grossense terá direito a um prêmio de mais de R$ 105 mil.





As dezenas sorteadas no concurso 2267 foram: 20 – 32 – 33 – 48 – 49 e 53





O vencedor do prêmio fez uma aposta simples, com seis números e ficará com R$ 45.553.191,42. Já a feita em Rondonópolis, que ficou por apenas uma dezena, terá direito a R$ 105.176,88.





Outras 32 apostas ficaram por um número. A arrecadação total deste concurso foi superior a R$ 60 milhões. Para o próximo sorteio, a estimativa do prêmio é de R$ 2,5 milhões.





A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.





A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.