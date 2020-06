Atleta nascido no Peixoto de Azevedo vira promessa no salto triplo para Olimpíada de Tóquio

O atleta do salto triplo, Almir dos Santos Júnior, de 24 anos, natural de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop) virou uma das principais promessas do salto triplo da atualidade no Brasil, na Olimpíada de Tóquio.





A marca de 17 metros e 15 centímetros deu ao brasileiro o bronze no Meeting de La Chaux-deFonds, na Suíça, em junho do ano passado, e o índice olímpico para os Jogos de Tóquio. Mas o técnico acredita que o garoto de 26 anos pode ir bem mais longe.





Almir Júnior foi descoberto pelo técnico Arataca que o levou pra treinar na Sogipa, em Porto Alegre (RS). O talento do atleta para o salto triplo foi descoberto justamente pelo treinador do clube gaúcho. Almir Júnior adotou a modalidade apenas aos 23 anos. Escolha até certo ponto tardia, porque até essa idade ele praticava outro tipo de salto, o salto em altura.





Ele é treinado por José Haroldo Loureiro Gomes, de 63 anos, ou Arataca, como é mais conhecido. Ele é cearense, mas escolheu Porto Alegre (RS) para morar, pois chegou aos 12 anos ao Sul, junto com a família





Arataca treina desde 1980 a equipe de atletismo da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa), clube multiesportivo.