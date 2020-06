Avião cai no Médio Norte e deixa dois mortos

O acidente envolvendo um avião de pequeno porte ocorreu, esta manhã, na área rural em Tangará da Serra (241 quilômetros ao Médio Norte de Cuiabá). Duas pessoas que estavam na aeronave morreram no local. As informações foram repassadas, há pouco, ao Só Notícias, por um soldado do Corpo de Bombeiros



O local do acidente fica a cerca de 20 quilômetros da região central do município e a versão apurada inicialmente, segundo o militar, é que a aeronave explodiu ao se chocar com o solo.



A aeronave voaria com destino a Goiás e caiu aproximadamente dois minutos após a decolagem de uma pista em uma fazenda. Uma das vítimas fatais seria moradora de Tangará da Serra. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) iniciou os procedimentos periciais que podem identificar as causas do acidente.



Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial. Com base nas informações repassadas para a polícia está sendo apurado se os mortos seriam os pilotos José Carlos Molina, 58 anos, e João Borin, 25 anos.



As circunstâncias do acidente passam a ser investigadas.