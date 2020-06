Bombeiros retomam buscas por homem no rio Teles Pires em Carlinda

A equipe do Corpo de Bombeiros Alta Floresta retomou, há pouco, as buscas por um homem que desapareceu no rio Teles Pires, próximo a uma balsa no município de Carlinda, na última sexta-feira à noite.

Ontem, um sargento dos bombeiros informou que a equipe inicialmente começou com trabalho de mergulho, caso não ocorra a localização, buscas de navegação devem ser feitas.

A versão investigada inicialmente é que o homem estava com sua namorada. Eles pegaram um barco e foram para o meio do rio e quando subiram em uma pedra, o homem escorregou e acabou caindo.

A Polícia Civil deve abrir um procedimento para investigar o caso.