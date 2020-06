O acidente foi registrado, esta tarde, na BR-174, a cerca de oito quilômetros de Juína. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, uma carreta seis eixos, que não levava carga, pegou fogo e explodiu, após atingir a traseira de um bitrem carregado com toras de madeira.



O motorista da carreta seis eixos foi retirado da cabine em chamas pelo motorista do bitrem. O caminhoneiro sofreu queimaduras pelo corpo, passou pelo primeiro atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros e posteriormente foi conduzido a unidade Hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A assessoria informou, ainda, que o incêndio também acabou atingindo o reboque traseiro da carreta bitrem. Os bombeiros foram acionados e isolaram o local. Em seguida, iniciaram o combate às chamas. Após o uso de cerca de 8 mil litros de água, os militares conseguiram controlar o incêndio, além de fazer a contenção e lavagem do óleo na pista. Também iniciaram os trabalhos para retirar os destroços que ficaram espalhados.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

Fonte: https://www.sonoticias.com.br/geral/carreta-pega-fogo-e-explode-em-rodovia-de-mt-motorista-e-retirado-de-cabine-em-chamas/