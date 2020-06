Cooperativa de Alta Floresta tem mais de 260 gramas de ouro roubadas

Um roubo foi registrado por volta das 12h40 de hoje, sexta-feira (19), em uma cooperativa de ouro localizada na de mineradores localizada na avenida Ayrton Senna, em Alta Floresta.





De acordo com as vítimas de 43 e 48 anos, dois homens com idade entre 18 e 25 anos chegaram ao local e as renderam, levando aproximadamente 260 gramas de ouro, R$ 87.932,00 em cheques, R$ 2.000,00 em dinheiro, talão de cheques, uma bolsa com documentos de uma das vítimas e uma caminhonete SW4, branca, ano 2020, com placas de Alta Floresta.





As vítimas informaram que durante o roubo, os suspeitos ficavam realizando ameaças caso houvesse alguma reação. O casal informou que a dupla teve apoio de um Gol, preto.





Na fuga os bandidos levaram também o HD do sistema de monitoramento, com as imagens de segurança.





Em rondas pela comunidade Céu Azul, zona rural de Alta Floresta, a PM foi informada por terceiros que havia uma caminhonete semelhante a levada pelos bandidos abandonada em um “carreador”.





A caminhonete foi encontrada ainda ligada e com marcas de tiros, no local foram localizadas cerca de 12 capsulas deflagradas. Relatos de terceiros são de que os bandidos teriam perdido o controle da SW4 e posteriormente uma S-10 branca saiu do local sentido perímetro urbano de Alta Floresta.





A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Municipal. A PM e Força Tática realizam diligências com o objetivo de localizar os suspeitos.