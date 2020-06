“Coronafest 2.0”: Polícia põe fim a mais uma festa em Alta Floresta

A Polícia Militar de Alta Floresta colocou fim a mais uma festa, desta vez em uma chácara localizada na rodovia MT-208, o "evento” reunia cerca de 20 pessoas, entre elas menores.Três pessoas foram detidas, sendo dois homens de 20 e 26 anos e uma jovem de 19 anos, ela acompanhava a irmã menor de 14 anos, que no momento do abordagem apresentava sinais de embriaguez.





Denúncias levaram a PM até ao local, onde ocorria aglomeração de pessoas onde estaria acontecendo perturbação do sossego e corrupção de menores.





No local foram encontradas aproximadamente 20 jovens os quais confraternizavam sem qualquer cuidado para com as medidas determinadas em lei para a contenção da pandemia de COVID-19 (decreto municipal 063 /2020).





Além disso, infringindo o do decreto lei 2.848 de dezembro de 1940 em seu art.268 - infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.





Um homem foi identificado como sendo o organizador do evento pois cedeu o local para a prática de perturbação do sossego e corrupção de menores.





Um dos abordados identificou-se como proprietário da "carreta de som automotivo" a qual fora utilizada de maneira a incomodar diversas pessoas nos arredores da chácara que ligavam número de emergência 190.





No local da festa foi flagrada a menor 14 (quatorze) anos visivelmente embriagada e acompanhada de sua irmã de 19 (dezenove) anos de idade, que acabou sendo detida.





Foram localizados diversos objetos utilizados para fumo, como narguilé, sem qualquer tipo de higienização e propícios para a propagação do vírus COVID-19.





Os suspeitos foram conduzidos e os objetos, inclusive o equipamento sonoro foram apreendidos.