Criança de 1 ano falece após capotamento de carro em Alta Floresta

Uma criança de apenas um ano de vida acabou falecendo no início da tarde de hoje, segunda-feira (15), após o veículo em que estava capotar em uma estrada vicinal próximo a 5ª Oeste, zona rural do município de Alta Floresta.





No automóvel, um Uno, estavam além da criança, quatro adultos, sendo dois homens e duas mulheres, uma delas mãe da criança. Ainda não se sabe os motivos que resultaram no capotamento.





Conforme apurado, o menino é filho de um cinegrafista da TV Nativa, de Alta Floresta, a criança completou um ano de vida no último dia 29 de maio.





O Corpo de Bombeiros relatou que as duas mulheres a criança foram socorridas por terceiros e que no meio do trajeto para Alta Floresta houve o atendimento da unidade de resgate que ia de encontro aos feridos.





No momento a criança já não apresentava sinais vitais. As mulheres foram encaminhadas ao Hospital Regional.





Não foi informado se os homens que estavam no carro sofreram algum tipo de ferimento.