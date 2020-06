DJ de MT é assassinado a tiros em estabelecimento comercial

Um jovem foi executado com tiros na noite desta segunda-feira (22), na Rua Passo Fundo do bairro São Mateus em Sorriso- MT.





A vítima tinha 37 anos e era um DJ da cidade, conhecido como Dj Dudinha.





De acordo com as primeiras informações, dois homens armados chegaram no estabelecimento comercial onde a vítima estava e efetuaram vários tiros.





O Dj não suportou os ferimentos e morreu no local.