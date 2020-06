Em Alta Floresta: Criminosos sequestram rapaz em busca de herança recebida

Polícia Civil está investigando um boletim de ocorrência registrado por um jovem de 22 anos que alega que na noite do último domingo (14), foi mantido em cárcere privado por dois homens. Segundo informações, um dos suspeitos havia saído recentemente da cadeia pública de Alta Floresta.



No documento policial consta que a vítima foi obrigada a entrar em um Hyundai HB-20 vermelho e levado até uma residência localizada nas imediações da Cidade Alta. Já no local ele foi agredido durante toda a noite. Durante as agressões, os bandidos perguntavam sobre o dinheiro e onde estava o cofre.



Já na manhã do dia seguinte (15), os criminosos levaram o rapaz até a agência de uma cooperativa de crédito para que ele sacasse dinheiro para eles. O valor seria de R$ 100 mil reais, pois teria recebido uma herança de seu pai e os suspeitos tomaram conhecimento deste fato.



No boletim de ocorrência consta que a vítima conseguiu pedir ajuda de um dos funcionários que posteriormente acionou a Polícia Militar, porém os criminosos já haviam fugido antes da guarnição chegar ao local. Do rapaz foram roubados R$ 1.050,00 e uma corrente em ouro. O caso é investigado pela Polícia Civil.