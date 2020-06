Em MT: Garoto de onze anos mata primo de três com espingarda do pai

Um garoto de onze anos matou o primo de apenas três no final da manhã deste domingo (7), por volta das 11h30, na comunidade Espinheiro, em Jangada, com um tiro. De acordo com informações da Polícia, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, o menino já estava morto.





A criança de três anos levou um tiro no tórax esquerdo. Os familiares relataram que eles estavam sozinhos em casa, e quando os vizinhos ouviram os disparos e foram até o local, já encontraram a vítima no chão.





O mais velho saiu correndo do local, deixando uma espingarda calibre 36 no chão, sem numeração. A arma ficou aos cuidados do delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





O pai do autor do disparo não soube informar a procedência da arma, mas afirmou que o local onde ela ficava guardada era de fácil acesso, perto da cama. O homem foi levado à delegacia para as providências que o caso requer. Segundo os policiais, os meninos eram primos.





Fonte: Olhar Direto