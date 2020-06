Ex-aluna da Escola Estadual Vitória Furlani da Riva de Alta Floresta ganha competição organizada pela Nasa

A ex-aluna da Escola Estadual Vitória Furlani da Riva de Alta Floresta, Mariana Galter, ganhou uma competição organizada pela Nasa no final de maio, ela terminou o ensino médio em Alta Floresta no ano de 2018.





Atualmente, Mariana cursa Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia em Curitiba e junto com o curitibano Gustavo de Almeida Serafim, participou do concurso com o projeto Cashback Water, que converte lixo em créditos para serem trocados por água potável, tudo contabilizado por um aplicativo de celular.





O concurso premiou os projetos mais inteligentes em tempos de pandemia.





De acordo com informações, eles ajudaram a desenvolver o projeto dentro do hackaton International Space Apps Covid-19 Challenge Brasil.





A equipe curitibana, que tinha mais quatro integrantes, foi campeã na categoria “Uma Nova Perspectiva”, dentro de 12 categorias disputadas, desbancando outras 488 equipes do mundo inteiro. A dupla conta que vai levar o projeto adiante e já busca investidores.





A ideia vencedora proposta pela equipe é a de instalar em pontos estratégicos das cidades um equipamento para as pessoas descartarem lixo reciclável.





Um aplicativo de celular contabiliza esse lixo e gera créditos para o usuário receber água potável em troca.





Com informações Alex Siqueira/Gazeta do Povo





Fonte: Notícias Exata