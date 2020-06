Exportação de arroz é a segunda maior da história

As exportações brasileiras de arroz se consolidaram em maio com o segundo maior número da história, segundo afirmou Carlos Cogo, Professor convidado na Fundação Dom Cabral, em uma publicação na sua conta do LinkedIn. De acordo com ele, as exportações brasileiras de arroz atingiram 252.936 toneladas (base casca), 82% acima do mesmo mês do ano-safra anterior (maio/2019)





“Esse é o segundo maior volume mensal já exportado pelo Brasil, ficando atrás apenas das 287.104 toneladas (base casca) exportadas em dezembro de 2018. O elevado patamar do dólar no Brasil segue influindo negativamente nas importações de arroz e, ao mesmo tempo, alavanca a expansão das exportações”, disse.





Além disso, no acumulado do ano-safra 2019/2020, as importações de arroz atingiram 236.267 toneladas (base casca), 3% abaixo do mesmo período do ano-safra anterior, de acordo com informações do especialista. “Além do câmbio em patamares elevados, as cotações internacionais também subiram em dólares neste ano”, completou a informação em sua publicação.





Em relação às exportações do ano safra 2019/2020, o volume indicado pelo especialista também foi maior do que o listado no período imediatamente interior. “No acumulado do ano-safra 2019/2020, as exportações brasileiras atingiram 482.866 toneladas, 13% acima do mesmo período do ano-safra anterior. Com exportações de 482.866 toneladas e importações de 236.267 toneladas, a balança comercial do arroz nos três primeiros meses deste ano-safra é superavitária em 246.599 toneladas (base casca)”, conclui Carlos Cogo, Professor convidado na Fundação Dom Cabral.





Fonte: Agrolink