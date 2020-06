Exportações mato-grossenses chegam a R$ 642 mi; maior valor do ano

Dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) mostram que as exportações mato-grossenses atingiram o maior valor do ano. O faturamento total do ano chegou a R$ 642,03 milhões, quase 14% superior a abril deste ano. Em relação a maio de 2019, o número é ainda mais avantajado: 36,33%.





A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) destaca que os números mostram que o setor pecuário sempre dão suporte a economia brasileira. “Apesar de nosso setor também sofrer com a instabilidade econômica causada por crises como a da pandemia, nosso negócio é trabalhado com projeções a médio e longo prazo, então estamos mais preparados diante de Intempéries”, diz o presidente da associação, Oswaldo Ribeiro.





Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea-MT), este mês foram enviados 38 mil Toneladas em Equivalente Carcaça (TEC), valor 15% maior que abril. No comparativo com o mesmo período do ano passado, o número é quase 20% ao mesmo período de 2019.





Mais uma vez o mercado chinês foi o responsável por este incremento. Aproximadamente 70% da quantidade total escoada ao mercado internacional foi destinada à China, totalizando 26,88 mil TEC ao preço de R$ 469,81 milhões.





Outro destaque foram os envios para a Tailândia, que aumentaram 95% no comparativo mensal e 15% no comparativo anual. Apesar de ainda representar pouco das exportações do estado, as novas habilitações já apresentam um cenário positivo para o mercado futuro.