Familiares de detentos realizam manifestação em Alta Floresta

Um grupo de familiares de detentos da cadeia pública de Alta Floresta realizaram na manhã desta quarta-feira (10), uma carreata pelas principais ruas da cidade como forma de cobrar medidas que garantam a saúde dos reeducandos e também informações precisas sobre o estado de saúde da população carcerária, devido ao COVID-19.





De forma pacífica eles se dirigiram ao setor B, onde está localizada a cadeia pública e reivindicaram informações e também que sejam colocadas em prática formas de enfrentamento ao coronavírus no interior da unidade, devido aos casos suspeitos e confirmados, inclusive com óbito de detentos.





Além dos cuidados com a saúde da população carcerária e dos servidores da unidade, os familiares cobram o direito de manter contato com os detentos, transparência na divulgação dos números e também o espaço apropriado para aqueles que estiverem confirmados com COVID-19 serem tratados.





O grupo também se dirigiu a sede da prefeitura municipal.





Um familiar relatou que o manifesto não pretende isentar a culpa de quem está detido, mas que os reeducandos precisam ser tratados como seres humanos.





No manifesto houve também o relato de interrupção das videochamadas mantidas entre detentos e familiares. Não houve informação se alguma autoridade sanitária, prisional ou política se reuniu com o grupo para ouvir as reivindicações.