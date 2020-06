Flamengo vence Bangu com facilidade no retorno do futebol carioca

No primeiro Estadual a retomar as partidas, Bangu e Flamengo se enfrentaram na noite desta quinta-feira (18), em um Maracanã vazio pela pandemia do novo coronavírus, na 4ª rodada da Taça Rio, do Campeonato Carioca.





O Fla venceu por 3 a 0 com facilidade. Antes do início da partida, os jogadores dos dois times prestaram homenagens às vítimas da covid-19.





O massagista rubro-negro, Jorginho, que morreu em maio vítima da doença, também foi homenageado.





A partida começou sem a costumeira alegria de um estádio que completou 70 anos na última terça-feira (16). Gabigol, com penteado diferente, passou em branco na partida.





O Flamengo mostrou mais qualidade técnica e, sobretudo, preparação física superior ao adversário. Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha marcaram os gols do 3 a 0.





A comemoração foi sem a empolgação da torcida, apenas com número limitado de integrantes dos clubes nas arquibancadas e profissionais de imprensa.





No banco de reservas, os integrantes das comissões técnicas tentaram respeitar a distância entre os demais.





A partida seguiu protocolos de segurança já utilizados em competições na Europa.





Até mesmo a bola era higienizada. No complexo do Maracanã foi montado um hospital de campanha para receber os infectados pelo coronavírus.





