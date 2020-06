Governador de Mato Grosso anuncia que está curado do Covid-19

O governador Mauro Mendes convidou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o secretário municipal de Saúde, Luiz Antônio Pôssas de Carvalho, para uma reunião no Palácio Paiaguás, segunda-feira (15), às 7h, quando o governador conclui o período de quarentena, após 14 dias em isolamento social, por ter contraído a Covid-19. Esta manhã, em sua rede social, Mauro disse que “ontem fiz teste e o resultado foi negativo”.





O convite para a reunião foi feito ao deputado federal Emanuelzinho Pinheiro, filho do prefeito, e o objetivo da reunião é discutir assuntos técnicos relacionados à saúde pública de Cuiabá e o combate ao coronavírus.





Na quarta-feira, o governador criticou o prefeito por conta de desabilitação de leitos de UTI para tratar casos de Coronavírus. “O prefeito, com todo respeito, é um malandro de carteirinha. Esse Emanuel Pinheiro, fala muito, mas não trabalha. Recebeu R$ 41 milhões até esses dias do Ministério da Saúde para Covid e não abriu nenhum leito novo de UTI em Cuiabá”, disse, ao programa Opinião. “Quero saber, prefeito, cadê os leitos de UTI? O que o senhor fez com R$ 41 milhões para a Covid? Onde o senhor aplicou esse dinheiro?”, questionou o governador.





“Um prefeito que fica com malandragem, mentindo, e sabe-se lá fazendo o que com esse dinheiro que chegou do Ministério para atuar no coronavírus”. “Vivo aqui e fui prefeito da cidade. Como governador Tenho que olhar para o estado todo. Cuiabá, como capital, tem contrato com o Ministério da Saúde e com o Governo do Estado para ser gestora plena. Então, tem vários hospitais que estão sob a administração da prefeitura”, criticou.