Governador de Mato Grosso testa positivo para Covid-19

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), informou que foi diagnosticado com o coronavírus. Na manhã desta quinta-feira (04), a assessoria de comunicação do chefe do Executivo Estadual confirmou por meio de nota.

O resultado do exame saiu na noite desta quarta-feira (03), foi realizada a contraprova, que também atestou positivo para a presença do Covid-19.

A secretária de comunicação disse que o governador está bem, em isolamento domiciliar, e não apresenta sintomas. Ele passará a trabalhar de casa, via videoconferência, sem atendimentos presenciais.





