Homem marca encontro com suposto amante da esposa e tentar matá-lo

Uma tentativa de homicídio foi registrada em boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Campo Novo do Parecis. Segundo informações obtidas com o delegado, um homem tentou matar a esposa e seu suposto amante, após descobrir conversas entre eles por uma rede social.





O suspeito estava desconfiado da esposa e pegou seu celular para olhar as conversas. Foi lá que ele descobriu a suposta traição. Para se vingar, levou a esposa para uma lavoura, pois, ambos moram e trabalham em uma propriedade rural. Lá ele começou a agredir e tentou matar a esposa com um canivete. Ela entrou em luta corporal, conseguiu tirar o canivete de suas mãos e jogar para longe.





O homem utilizou o celular da mulher e marcou um encontro com o suposto amante, na Praça da Bíblia, bairro Jardim das Palmeiras, por volta das 11h30min.





Quando a vítima chegou na praça, foi surpreendido pelo autor da tentativa de homicídio. Ele disparou uma espingarda calibre.28 em sua direção, mas errou. Após o ocorrido ambos saíram fugiram.





Algum tempo depois, o boletim de ocorrência foi registrado. Uma viatura foi até a fazenda onde reside o casal. O suspeito não foi localizado, mas a mulher estava lá e apresentava ferimentos no rosto, devido as agressões do marido.





Foi apreendida a espingarda utilizada na tentativa de homicídio, com um cartucho intacto. A Polícia Civil está investigando o caso e tentando encontrar o autor do crime.