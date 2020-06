Jovem de 19 anos que deu à luz há alguns dias é uma das vítimas do coronavírus

Raquel Magalhães da Silva, 19 anos, é uma das 13 pessoas que tiveram a morte confirmada em decorrência do novo coronavírus na última segunda-feira (08). A jovem, que teve filho há poucos dias, foi a óbito no domingo (07), no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá), onde estava internada.





Como a gravidez era de risco, Raquel – que era moradora de Diamantino – estava internada há mais de 30 dias. A possibilidade é que ela tenha contraído o coronavírus ainda dentro do hospital ou na própria região metropolitana de Cuiabá, já que testou positivo para a doença dias depois.



No dia 23 de maio, a jovem passou por uma cesariana. Logo depois, começou a reclamar de fortes dores e teve sangramento. Na tarde de domingo, ela não resistiu e foi a óbito por insuficiência respiratória, causada pelo coronavírus.



A secretaria municipal de Saúde, Cleide Anzil, também confirmou o óbito. “Pedimos a Deus que tenha misericórdia de todos corações que estão abalados. Temos um segundo caso confirmado de coronavírus, esta pessoa está em casa, em isolamento. Peço a população que tenha cuidado redobrado”.



Dados



A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (08.06), 4.243 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 126 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. As 13 mortes mais recentes envolveram residentes de Nossa Senhora do Livramento, Cuiabá, Várzea Grande, Vila Rica, Colíder, Diamantino e Nova Mutum.



Dentre os 20 municípios com maior número de casos de Covid-19, estão Cuiabá (1.285), Várzea Grande (375), Rondonópolis (312), Primavera do Leste (183), Tangará da Serra (176), Confresa (154), Sorriso (140), Lucas do Rio Verde (127), Sinop (104), Barra do Garças (93), Campo Verde (81), Pontes e Lacerda (76), Nova Mutum (70), Jaciara (49), Cáceres (47), Rosário Oeste (45), Alta Floresta (43), Sapezal (41), Guarantã do Norte (38) e Tapurah (36).



Dos 4.243 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 2.437 estão em isolamento domiciliar e 1.454 estão recuperados. Há ainda 227 pacientes hospitalizados, sendo 108 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 92 em enfermaria.

Fonte: Olhar Direto