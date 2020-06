Jovem que saiu de Alta Floresta diagnosticado com Covid-19 morre em apartamento em Cuiabá

Um jovem de 23 anos diagnosticado com coronavírus (Covid-19) morreu nesse domingo (28) depois que passou mal em um apartamento no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. O jovem saiu de Alta Floresta para visitar a mãe.



Ele passou mal na semana passada e foi atendido em um hospital particular. O rapaz chegou a ficar internado, mas foi liberado recentemente.



Na manhã de domingo ele passou mal novamente. Os vizinhos ouviram o grito da mãe e chamaram a polícia acreditando que era um caso de violência doméstica.



Quando os policiais chegaram, verificaram que o jovem estava desmaiado



Por não poderem atender sendo um caso de Covid-19, a PM chamou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



No entanto, a ambulância chegou depois de 50 minutos. O rapaz não resistiu e morreu.



A mãe ainda foi até um hospital particular e pediu para que buscassem o filho, porém, a unidade afirmou que não poderia e que alguém teria que trazer o rapaz até o hospital.



A Secretaria Estadual de Saúde (SES) ainda não se posicionou sobre a demora no atendimento pelo Samu.