Live 'Caneta Azul' bomba mais que Claudia Leitte e Paula Fernandes

As lives musicais ganharam um papel importante mundialmente para levar entretenimento durante o isolamento social .





Mais ainda no Brasil, onde as audiências das lives dos cantores batem recorde de público.





Que o diga o cantor Manoel Gomes, o da 'Caneta Azul', lembra dele?





Exibido no domingo (31), o show virtual do cantor teve 1,5 milhão de visualizações no YouTube. Com quatro horas de duração, a live bombou muito. Manoel recebeu outros músicos convidados e cantou até em inglês. Tirulipa fez questão de fazer uma participação especial na live da 'Caneta Azul'.





A audiência do Manoel foi maior que a de cantores famosos como Claudia Leitte, Paula Fernandes e o pagodeiro Salgadinho.





A live de Claudinha teve 1,2 milhão de visualizações. A de Paula não chegou a 1 milhão no YouTube, e a de Salgadinho, ex-lider do Katinguelê, ficou na casa dos 300 mil.