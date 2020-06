Mais de R$ 50 mil são levados em roubo a mercado em Alta Floresta

Um roubo foi registrado por volta da 10h00 de hoje, segunda-feira (01), em um mercado localizado no bairro Bom Pastor, em Alta Floresta.





De acordo com informações, o tesoureiro do estabelecimento estava saindo do local com valores para se dirigir a uma agência bancária, onde realizaria o depósito.





Ainda dentro do mercado acabou sendo surpreendido pelo suspeito, que com arma em punho anunciou o assalto.





O suspeito saiu com a bolsa que a vítima carregava e se dirigiu para o outro lado da rua, onde estava o comparsa o aguardando em uma moto.





A vítima gritou que estava ocorrendo um assalto, quando o suspeito efetuou um disparo para o alto, deixando cair o seu capacete.