Mais um detento que testou positivo para COVID-19 é gratificado com prisão domiciliar em Alta Floresta

Mais um reeducando positivo para coronavírus da cadeia pública de Alta Floresta foi beneficiado com alvará de soltura e deverá cumprir prisão domiciliar, o pedido foi feito pela Defensoria Pública, por meio dos defensores Paulo Roberto Marquezini e Vinicius Ferrarin Hernandez.





De acordo com informações recebidas pelo site Notícia Exata, o cumprimento da decisão foi realizado por volta das 21h00 de ontem, segunda-feira (01).





O detento tem 32 anos. A saúde municipal foi comunicada sobre a decisão e levou o reeducando para a sua residência e restou pedir para ficar isolado até o dia quatro de junho, uma vez que essa é a data imposta para finalizar o período de recuperação do detento.





Não foi informado se após alta médica ele retornará para a Cadeia Pública.





Com a medida, sobe para dez o número de detentos beneficiados com a ação da Defensoria Pública, que recorreu ao Tribunal de Justiça no dia 27, uma vez que no dia 20 de maio, o juiz da 5ª Vara de Alta Floresta negou os pedidos realizados.





Dos 10 detentos colocados em “prisão domiciliar”, 8 estão positivos para COVID-19.