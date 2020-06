Marido é preso por esfaquear esposa em Nova Bandeirantes

Um homem, de 20 anos, foi preso, após esfaquear a esposa na tarde deste domingo (14) em Nova Bandeirantes. Na hora da prisão, estava em posse de um canivete usado no crime.





Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190 por populares. Eles relataram que presenciaram a briga do casal. Durante a briga, o homem pegou um canivete e deu um golpe contra a mulher, que ficou caída no chão enquanto ele fugiu.





Ela estava com uma perfuração na mão e com escoriações pelo corpo. Aos policiais, ela contou que estava tomando banho, quando foi surpreendida pelo suspeito, já em posse de um canivete.





A vítima conseguiu correr para a rua, onde testemunhas flagraram a ação do agressor. Quando ela caiu, já ferida, ele ainda desferiu socos e chutes no corpo da vítima.





O marido só fugiu quando uma das testemunhas gritou que tinha acionado a PM. Em rondas, ele foi encontrado trafegando em uma das ruas da cidade, com o canivete usado no crime. Preso, foi encaminhado para a delegacia e autuado por tentativa de homicídio.





Fonte: RD News