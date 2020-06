Mato-grossenses poderão iniciar processo de renovação da CNH por aplicativo

A partir de agora, cidadãos de Mato Grosso podem iniciar o processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela internet, por meio do aplicativo MT Cidadão. Outros serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) também foram incluídos na nova atualização do aplicativo.





Seguindo a recomendação dos órgãos de Saúde para manter o distanciamento social durante o enfrentamento da Pandemia do Coronovírus (Covid-19), o Governo do Estado tem aumentado o número de serviços realizados pela internet (e-services).





Com o início do processo pelo aplicativo, fica dispensado o requerimento em papel, diminuindo o número de atendimentos presenciais e gerando economia nos recursos.





Para pedir renovação da habilitação, o cidadão deve baixar o aplicativo MT Cidadão, fazer o cadastro. Após fazer o pedido, será emitida a guia de pagamento. Após esse processo, o condutor deverá ir até a unidade do Detran escolhida para tirar foto e coletar dados biométricos. Depois, é preciso comparecer na clínica médica indicada para fazer os exames necessários. O andamento do processo poderá ser conferido pelo aplicativo.





Além do pedido de renovação, a última atualização do MT Cidadão tornou possível solicitar a segunda via da CNH, pedir a Permissão Internacional para Dirigir e no caso dos condutores utilizam CNH provisória, a CNH definitiva.





Por meio do app ainda é possível verificar Taxas de Veículos, Taxas de Habilitação e Solicitação de PID. Quanto aos demais serviços disponibilizados pelo DETRAN , o usuário conta com opções de consulta do resultado de recurso de infração; emissão de certidão negativa de multa; consulta de dados, geração e impressão de certidão de condutor; validação das informações e pagamento das taxas.





MT Cidadão





MT CIDADÃO é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso que visa ampliar a transparência e prestação de serviços ao cidadão. Desenvolvido e mantido pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI), é uma plataforma que disponibiliza em um só lugar vários serviços digitais essenciais e relevantes para o cidadão.





Conforme o diretor-presidente da MTI, Antônio Marcos, esse é mais um serviço que visa facilitar a vida dos cidadãos. “Já temos mais de 50 e-serviços disponíveis e que podem ser realizados sem sair de casa. O nosso objetivo com o MT Cidadão é agilizar ainda mais os processos e contribuir para as medidas de isolamento social que o Estado adotou”.





A atualização já está disponível para Android na loja Google Play e para o sistema IOS na App Store