Medida Provisória publicada pelo governo autoriza novo saque do FGTS

Publicada neste sábado, 13, em uma edição extra do Diário Oficial da União, uma nova Medida Provisória criada pelo governo federal autoriza a criação automática de contas de economias digitais pela Caixa Econômica Federal(CEF) para pagamento do FGTS. Cada trabalhador pode fazer um saque emergencial de até 1045 reais do montante disponível em seu fundo. A medida anunciada pelos representantes da Caixa e do Ministério da Economia faz parte das ações do governo para atenuar uma crise econômica provocada pela pandemia de novo coronavírus no país.

A previsão é que os primeiros créditos sejam transferidos para as contas digitais no dia 29 de junho. A data inicial é para o trabalhador nascido em janeiro. O saque em espécie e a transferência de valores só estarão liberados em 25 de julho. Para evitar uma grande concentração de pessoas nas agências, a CEF estipulou um calendário com datas distintas para liberação do crédito e para saque, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. A última data de crédito é 21 de setembro.

Calendário do novo saque emergencial FGTS Mês de nascimento Crédito em conta Saque ou transferência Janeiro 29 de junho 25 de julho Fevereiro 6 de julho 8 de agosto Março 13 de julho 22 de agosto Abril 20 de julho 5 de setembro Maio 27 de julho 19 de setembro Junho 3 de agosto 3 de outubro Julho 10 de agosto 17 de outubro Agosto 24 de agosto 17 de outubro Setembro 31 de agosto 31 de outubro Outubro 8 de setembro 31 de outubro Novembro 14 de setembro 14 de novembro Dezembro 21 de setembro 14 de novembro