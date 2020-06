Motoristas são presos sem CNH e com 35 passageiros em ônibus que seguia para o Maranhão

A Polícia Militar prendeu dois motoristas (58 e 38 anos) por exercício ilegal da profissão e transporte ilegal de passageiros remunerado, na quarta – feira (09.06), em Sorriso. Os suspeitos foram flagrados com 35 pessoas em um ônibus com destino ao estado do Maranhão.





No período da tarde, os policiais receberam a denúncia de que um ônibus estaria fazendo transporte de passageiro remunerado de forma ilegal, no bairro Industrial. Uma equipe da PM foi até o local e identificou o ônibus Mercedes Benz com 35 pessoas já embarcadas para a viagem.





Durante a verificação, a polícia constatou que o veículo contava com dois motoristas. Ao fazer checagem pessoal, os policiais identificaram que o primeiro motorista estava sem a carteira nacional de habilitação (CNH) e que o documento ainda havia vencido em 2017, ele também não possuía a documentação do veículo. O segundo suspeito teve a documentação verificada pelos policiais, o motorista que possui a carteira de habilitação na categoria D, mas não têm a habilitação que autoriza o transporte de passageiros remunerado.





Os dois suspeitos foram presos em flagrante e os passageiros foram orientados pela PM a desembarcar do transporte coletivo. Um dos motoristas já foi detido três vezes pela mesma prática delituosa. A Polícia Militar conduziu os suspeitos à delegacia e acionou agentes de trânsito para dar apoio a ação policial.