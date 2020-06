Mulher embriagada capota carro com duas crianças, uma de 3 meses e outra de 4 anos

Uma mulher de 20 anos acabou sendo detida por volta das 21h24 de ontem, sexta-feira (12), após capotar um veículo Uno, na rodovia MT-325, a cerca de 30 quilometros do perímetro urbano de Alta Floresta. No veículo também estavam duas crianças, uma de 3 meses de idade e outra de 04 anos. A mulher estava embriagada.





De acordo com ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o capotamento, no local prestou socorro às vítimas e as encaminhou ao Hospital Regional, na unidade devido aos sinais de embriaguez a PM foi acionada.





A ocorrência informa que foi a criança de 04 anos que buscou ajuda em uma fazenda próxima, ainda relata que a suspeita não demonstrava preocupação com o estado de saúde das crianças.





Foi realizado o teste de alcoolemia que apontou 0,22 mg/l, posteriormente a mulher assumiu ter consumido bebida, segundo ela, foram 04 garrafas de cerveja, ela também não possuía CNH.





O Conselho Tutelar foi acionado pela equipe do Hospital Regional e as crianças ficaram sob os cuidados da Conselheiras.





A mulher apresentava escoriações ela foi detida e encaminhada à Delegacia, as crianças não tiveram ferimentos graves.