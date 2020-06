Mulher vai atrás de moto que estava com namorado, o flagra com outra e acaba agredida

O caso foi registrado por volta das 23h50 de ontem, sexta-feira (26), no bairro Jardim Panorama em Alta Floresta.





A vítima procurou a polícia informando que estava aguardando o suspeito com que tem um relacionamento há três meses para que saíssem, mas diante do atraso decidiu ir até a casa do então namorado para pegar a sua moto, uma Biz, preta, que estava com ele.





A vítima ao chegar na casa do suspeito, como mantinha um relacionamento, adentrou ao imóvel achando que o namorado estava dormindo e avistou pela janela que ele estava acompanhado de uma outra mulher.





A vítima então pediu para que ele saísse para conversar, momento em que ocorreu uma discussão e ela alega ter sido agredida com socos e empurrões, recebendo um golpe de “mata-leão”, vindo a desmaiar, posteriormente foi arrastada pelo chão para fora de casa, o que resutou em lesões.





O suspeito ainda nervoso pegou o celular da vítima e jogou no chão danificando-o totalmente.





A PM foi então até ao imóvel onde encontrou o suspeito, levando-o até a Central de Operações juntamente com a motocicleta. Ele reconheceu que quebrou o celular da então namorada, mas negou que lhe agrediu.





Diante da situação, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Municipal.