Número de pacientes recuperados da covid-19 sobe e Alta Floresta não registra novos casos há 4 dias

O número de pacientes que se recuperou da covid-19 aumentou nas últimas 24 em Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop). Segundo divulgado pela prefeitura, esta noite, 15 pessoas estão curadas da doença. Ontem, eram 13.





Alta Floresta segue com 37 casos confirmados de coronavírus e não tem registro de novos infectados há quatro dias. A última alteração ocorreu no dia 28. Desde então, o município divulgou quatro boletins epidemiológicos mantendo o mesmo número de pacientes com a doença.





Entre os infectados, 19 estão em estado leve. Não há pacientes em estado moderado ou grave. O município registra três óbitos desde o início da pandemia.





Os casos suspeitos aumentaram em relação ao boletim divulgado neste domingo, passando de 56 para 66. O número de descartados foi mantido em 104, assim como o total de casos excluídos, que segue em 69.









Fonte: Só Notícias