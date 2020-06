Paciente de Nova Monte Verde com Covid-19 é encaminhado em estado grave para Alta Floresta

Neste sábado (20.06), mais um caso de Covid-19 foi confirmado em Nova Monte Verde-MT. O paciente acabou procurando a Unidade Mista de Saúde somente quando os sintomas se agravaram, com isso foi realizada remoção urgente para Alta Floresta-MT.





De acordo com informações, o infectado ao chegar na U.M.S., apresentava dificuldades para respirar. A Secretaria Municipal de Saúde já está atuando junto ao caso e acompanhando de perto a situação. Com objetivo de preservar a vida do paciente, medidas de segurança foram executadas. O atendimento, mesmo que repentino e sem aviso prévio à unidade, seguiu a maioria dos protocolos exigidos, visto que o caso é grave e inspira cuidados.





Alerta





Em sua página pessoal no Facebook, foi feito um alerta pela Dr.ª Fernanda Sutilo, médica que realizou o atendimento deste 5º caso, confirmando que este é primeiro caso grave do novo coronavírus (COVID-19), registrado em Nova Monte Verde.





“Peço a todos de NMV para tomar os cuidados evitar, contatos, festas e sempre usar a máscara corretamente”, enfatizou a médica em um trecho do ‘post’, sobre os cuidados para evitar a disseminação do vírus.