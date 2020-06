Paolla é interditado e Cambalacho multado em Alta Floresta por descumprirem toque de recolher

Dois tradicionais restaurantes de Alta Floresta foram penalizados por descumprirem o toque de recolher, um deles foi multado e outro interditado.





A informação foi confirmada pelo secretário municipal de saúde de Alta Floresta, Marcelo Costa.





Um decreto municipal estabelece que os estabelecimentos (restaurantes, lanchonetes e similares) podem ficar abertos até 21h00.





O restaurante interditado, Paolla localizado na avenida Ariosto da Riva, já havia sido notificado sobre o descumprimento de decreto e por isso a saúde decidiu interditá-lo.





O restaurante multado foi o Cambalacho, localizado na avenida do Aeroporto.





A saúde municipal não informou o período que o restaurante Paolla ficará interditado ou o valor das multa aplicada ao Cambalacho.





O decreto municipal 063/2020 em seu artigo 13º §3° diz o seguinte.





“Em caso de descumprimento das restrições contidas no presente Decreto e nos anteriores o Poder Público Municipal poderá cassar o alvará de localização e funcionamento dos estabelecimentos/prestadores de serviços, bem como aplicar as sanções cabíveis, inclusive multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o estabelecimento e pessoa física que estiverem descumprindo”.





O que diz o Paolla





Pelas redes sociais, o Paolla restaurante se posicionou sobre a interdição. Alegou que ultrapassou o horário estipulado por decreto, mas que o fato teria ocorrido em uma data especial e questionou se a saúde tem fiscalizado todos os bares da cidade ou somente priorizado o centro. Além disso, destacou que o município anda para trás tirando o sustento de muitas famílias.





Confira a manifestação





Paolla Restaurante Interditado.





“Sr. Prefeito Asiel Bezerra nosso município caminha para traz, o senhor está tirando o sustento de muitas famílias e pior passando para a população que o vírus circula somente a noite, quanta tolice não é mesmo... nós respeitamos as normas quanto ao Covid 19 desde que reabrimos, não nego que ultrapassamos o horário em uma data especial e infelizmente fecharam as portas do nosso trabalho. Será que a secretaria de Saúde tem fiscalizado com afinco todos os bares de nossa cidade? Ou será que estão dando prioridade ao centro?





Realmente o vírus está aqui, mas não podemos nos limitar. Sim, devemos nos cuidar com a higiene e seus cuidados e continuar a vida para colocar comida na mesa de nossos filhos.





Lamentável.” Diz a postagem.





O que diz o Cambalacho





Nossa reportagem entrou em contato com o restaurante Cambalacho, o seu representante relatou que desde a reabertura do estabelecimento vem seguindo os protocolos de combate a pandemia.





Na última sexta-feira (12), devido ao dia dos namorados houve uma movimentação maior, mas que às 20h30 fechou o acesso ao estabelecimento, permanecendo no interior somente clientes que aguardavam os pratos a serem servidos.





O estabelecimento lamenta ocorrido em um momento em que além dos cuidados com a saúde há de se pensar também na questão financeira, pois são vários funcionários que dependem do funcionamento do restaurante para sustentar suas famílias e pagar suas contas. Além disso, destacou que o comércio noturno vem sendo penalizado com as decisões adotadas no enfrentamento a pandemia.