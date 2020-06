Polícia Civil e Detran realizam a prensa de mais de 425 motocicletas apreendidas

O trabalho para prensa das 426 motocicletas realizado em parceria com o Detran iniciou no ano passado, quando a equipe da Polícia Civil catalogou cada um dos veículos guardados no pátio com devido número de placa e chassis. A listagem foi repassada a equipe do Detran para dar baixa no sistema. Durante o processo, foi feita da divulgação à sociedade para aqueles que tivessem interesse em resgatar os veículos apreendidos antes de serem encaminhados para reciclagem.

Mais de 425 motocicletas apreendidas que estavam acumuladas no pátio da Delegacia de Sorriso (442 km a Oeste de Cuiabá) foram prensadas, pela Polícia Civil em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em uma operação de limpeza da área na unidade.

Após o procedimento administrativo, as motocicletas foram retiradas do pátio da Delegacia de Sorriso e encaminhadas ao Detran, onde foi realizada a prensa. A operação de limpeza do pátio durou três dias iniciando na tarde de quinta-feira (11) e finalizando no sábado (13), no final do dia.