Polícia é recebida a tiros em festa com bebidas, drogas e menores em Alta Floresta; 17 são detidos

Por volta das 22h00 de ontem, sábado (06), a Polícia Militar colocou fim a uma festa regada com bebidas e drogas, o “evento” era realizado em uma chácara localizada na rodovia vicinal 1ª Leste, que liga o Jardim das Araras ao Boa Nova.





A festa reunia ao menos 15 menores (sexo feminino) com idade entre 14 e 17 anos e ainda outras 17 pessoas entre homens e mulheres que foram conduzidos.





No momento da abordagem houve ainda tiros disparados contra os policiais, que revidaram.





De acordo com ocorrência, após denúncias de que no endereço estaria ocorrendo uma festa com diversas pessoas, os policiais se deslocaram até o local para verificar a situação.





Na chácara foi observado que estava acontecendo uma festa contendo diversas pessoas consumindo bebida alcoólica e com som mecânico ligado, foi feita a abordagem e ao realizar a checagem, foram encontrados os menores, todos com odor etílico, acompanhados de maiores de idade.





Ao perceber a presença policial, várias pessoas se evadiram do local, inclusive utilizando de arma de fogo contra os policiais que revidaram.





Foram encontradas na residência várias garrafas de bebida alcoólica, narguilé e várias porções de substância análoga a maconha, além de dinheiro e objetos pessoais.





O responsável pela festa foi detido por permitir aglomeração em forma de festa particular em sua residência, junto com as demais pessoas presentes, conforme art. º3 do decreto municipal nº 063/2020 e encaminhado junto com todo material vinculado até a central de flagrantes.





Na saída do local um adolescente atirou pedras contra as viaturas, tentando atingir os policiais. A viatura da Força Tática foi atingida, sendo o adolescente detido.





O suspeito que efetuou os disparos não foi localizado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.