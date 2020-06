Polícia Militar acaba com acampamentos e aglomerações no rio Teles Pires

A ação da Polícia Militar ocorreu, esta manhã, às margens do rio Teles Pires, nas proximidades da cachoeira Salto Magessi, em Sorriso. Cerca de 200 pessoas foram orientadas a deixar o local para que não fossem formadas aglomerações. A operação começou às 6h00 e foi finalizada às 9h.





De acordo com a PM, haviam muitas pessoas “acampadas às margens do rio, a maioria composta por famílias com crianças e adolescentes”. Foram constatados ainda “vestígios de pesca (vedada no local), pequenas queimadas originadas por churrasqueira e grande quantidade de lixo”, além de narguile.





Entre os materiais encontrados no local estão garrafas de bebidas alcoólicas, latas de cerveja, lixos plásticos e resíduos de alimentos”. Todos foram orientados “a desfazerem as aglomerações e deixar o local, bem como recolher e levar o lixo produzido”, informou a PM.





A secretaria municipal de Saúde de Sorriso divulgou boletim diário apontando que o município tem 771 casos de Coronavírus. Destes, 256 já estão curados. Outros 32 estão internados, sendo 12 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 20 em enfermarias. Até o momento, nove óbitos foram confirmados.





Ainda há, de acordo com o documento, 474 pacientes em isolamento domiciliar. A pasta também informou que os considerados suspeitos e que aguardam os resultados dos exames são 340.