Prefeita de Nova Santa Helena pega Coronavírus após substituir coveiro e realizar enterro

A prefeita de Nova Santa Helena, Terezinha Guedes (125 km de Sinop), confirmou que contraiu o novo Coronavírus e que está isolada, em casa, fazendo tratamento médico e trabalhando remotamente. Ela suspeita que tenha contraído o vírus após realizar um enterro em substituição ao coveiro do município, que faltou ao trabalho na sexta-feira passada (12). A confirmação do resultado positivo saiu na última terça-feira, e Terezinha se isolou.





Os primeiros sintomas, como dores de cabeça leves e estado febril foram sentidos na segunda-feira à noite. Como sentiu dores no peito, a prefeita vai fazer tomografia para avaliar a situação respiratória. O tratamento indicado pelos médicos inclui vermífugo e vitaminas. A cloroquina não foi receitada.





A prefeita explicou ao site Só Notícias que estava em quarentena e que quebrou o isolamento para uma viagem a Cuiabá, onde assinou convênios no governo do Estado. Apesar disso, ela suspeita que a contaminação tenha ocorrido em Santa Helena.





“Na sexta-feira passada tive que fazer um sepultamento de uma vítima da Covid. Como já tínhamos casos na cidade, preparamos algumas covas e deixamos prontas, mas no dia o coveiro sumiu, não o encontramos em lugar nenhum nem conseguimos ligar para ele. Ficamos eu e o pessoal da funerária para fazer o enterro. Carreguei a urna e joguei cal”, explicou. “A gente acaba se compadecendo com a situação da família e não tem como virar as costas. É uma questão humanitária e temos que encarar de frente”, completou.





Terezinha explicou que a situação gerou medo entre os servidores do município e que uma equipe da vigilância sanitária com auxílio de psicólogo acalmou os trabalhadores, o que permitiu fazer a redução do número pessoas na prefeitura e implantar o serviço home office. Também foram realizadas desinfecções nos prédios públicos.





A prefeitura segue aberta, com atendimento reduzido e revezamento de servidores para manter o distanciamento social. Como já são seis casos positivos na cidade e duas mortes, a gestora estuda adotar medidas restritivas mais rígidas e pode impor um toque de recolher nos próximos dias.





Com população estimada em aproximadamente 3,7 mil pessoas, Nova Santa Helena já contabiliza seis casos positivos, incluindo o da prefeita, duas mortes e 34 casos suspeitos em isolamento. Além do comércio aberto, incluindo bares, outra dificuldade em controlar a pandemia no município é a posição estratégica, no trevo entre a BR-163 e a MT-320, dividindo os viajantes que vão rumo a Alta Floresta e rumo a Guarantã do Norte, fazendo parada em Nova Santa Helena.





A prefeita reforçou o pedido para que os moradores mantenham o distanciamento social e disse que ainda hoje deve realizar reuniões, remotas, para tomar medidas enérgicas, que podem incluir a adoção do toque de recolher.