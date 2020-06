Quadrilha invade agência bancária em Paranaíta e polícia é recebida a tiros

A Polícia Militar da região de Alta Floresta está mobilizada para tentar prender uma quadrilha que realizou o arrombamento de uma agência bancária do banco Bradesco, no município de Paranaíta, na madrugada deste domingo (28).





Informações iniciais são de que após disparo de alarme da agência por volta das 04h20 da madrugada, a PM se deslocou ao local e foi recebida a tiros pelos bandidos.





A quadrilha formada por quatro suspeitos arrombou a agência, tentou violar o cofre e também furtou as armas e colete balístico pertencente aos seguranças da unidade.





Foi apurado que os suspeitos estavam em um Gol, cinza e após a troca de tiros com a Polícia fugiram, adentrando em uma mata nas proximidades da rodovia MT-206 que liga a Alta Floresta, o carro foi queimada durante a fuga.





A Polícia Militar de Alta Floresta se deslocou para o município de Paranaíta para realizar o cerco a quadrilha, a Força Tática também está no local.





A redação do Notícia Exata foi informada que o Comandante Regional Tenente Coronel Arruda e também o Comandante do 8º Batalhão Tenente Coronel Victor Hugo estão no município de Paranaíta.





Uma equipe do BOPE está se dirigindo para o município de para auxiliar nas buscas aos suspeitos.