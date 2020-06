Todos os 24 novos casos de COVID-19 registrados em Alta Floresta são detentos

Destas 68 confirmadas, 30 são leves, 01 moderada, 34 se recuperaram e houve 3 óbitos.











Foi divulgado na noite desta quinta-feira (11), pela saúde municipal o boletim informativo com os números relativos aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 em Alta Floresta.De acordo com os dados, 24 casos positivos foram confirmados, sendo todos de detentos da cadeia pública de Alta Floresta, ao todo foram enviados 52 testes de reeducandos para análise no LACEN, sendo que 24 já foram processados.Até esta quinta-feira (11), foram registradas 382 notificações de síndromes gripais, destas 88 são suspeitas, 140 descartadas, 86 excluídas e 68 confirmadas.