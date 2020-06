Vacina para covid-19 é produzida em massa

A vacina contra covid-19 desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, está sendo produzida em massa em fábricas na Índia, na Suíça, na Noruega e também no Reino Unido.





Segundo o Daily Mail, a empresa farmacêutica AstraZeneca estima distribuir milhões de dose de imunização contra o novo coronavírus a partir de setembro deste ano, quando devem ser divulgados os resultados dos testes com voluntários.





Se os resultados forem promissores, a empresa já tem contratos assinados para produzir 400 milhões de doses para os EUA e 100 milhões para o Reino Unido. "Estamos começando a fabricar esta vacina agora. Temos que ter tudo pronto para ser usada quando tivermos os resultados", disse Pascal Soriot, diretor executivo da AstraZeneca, ao programa Today da BBC Radio 4.





A vacina, que entrou na terceira fase de testes clínicos, será aplicada em pelo menos 10 mil pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, os testes por aqui serão iniciados neste mês de junho com 2 mil voluntários, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que não tiveram contato com o novo coronavírus.