Xiaomi Redmi 9 é anunciado com bateria de 5.020 mAh

Nesta quarta-feira (10), a Xiaomi anunciou seu mais novo smartphone de entrada, o Redmi 9, na Espanha. O aparelho tem baixo custo e fica situado entre os segmentos de entrada e intermediário, mas, ainda assim, traz desempenho decente e não deverá deixar nem usuários mais experientes na mão, ao menos no que se refere a rodar apps básicos.

O Redmi 9 traz uma tela LCD FHD+ (2340 x 1080 pixels), com 6,53 polegadas, proteção Gorilla Glass 3, brilho de 400 nits e um pequeno notch em forma de gota d’água, que abriga a câmera frontal.

O aparelho é equipado com o chip Helio G80, da MediaTek, e possui variantes com 3 GB ou 4 GB de RAM LPDDR4x, além de 32 GB ou 64 GB de armazenamento do tipo eMMC 5.1.

Fonte: Xiaomi/DivulgaçãoFonte: Xiaomi

No conjunto de câmeras traseiras, o smartphone traz quatro sensores, que vão oferecer bons recursos em fotografia para usuários básicos. São eles o sensor principal, com 13 MP, e o sensor ultra wide, com 8 MP (ambos com abertura f/2.2), mais um sensor macro, com 5 MP e abertura f/2.5, e o sensor de profundidade, com 2 MP. A câmera frontal tem um único sensor de 8 MP e abertura f/2.0.

Uma das características de destaque do Redmi 9 é sua imensa bateria de 5.020 mAh. Até em smartphones com hardware mais potente, essa bateria pode fornecer autonomia para mais de um dia, dependendo do uso. Ela ainda suporta o carregamento rápido de 18 W, mas apenas um carregador de 10 W é incluído na caixa.

O aparelho também conta com um leitor de impressões digitais, que fica situado na traseira do chassi.

Preço e disponibilidade

Disponível nas cores cinza carbono, roxo pôr do sol e verde oceano, o Redmi 9 poderá ser adquirido em pré-venda, na Espanha, entre os dias 15 e 17 de junho, pelos valores de US$ 158 ((R$ 774) modelo de 3 GB/32 GB) e US$ 192 ((R$ 940) modelo de 4 GB/64 GB).

O dispositivo poderá ser adquirido nas lojas a partir do dia 18 de junho, pelos valores de US$ 169 ((R$ 828) modelo mais simples), e US$ 203 ((R$ 994) modelo mais avançado).

Não foi informado quando o smartphone será lançado em outros países.

Fonte: TecMundo