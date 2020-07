Alta Floresta, Nova Monte Verde, Apiacás e Paranaíta entram na lista de classificação de risco alto de contaminação

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgou nesta quinta-feira (16.07) o Boletim Informativo n°130 com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. O documento mostra (a partir da página 10) que 23 municípios do Estado configuram na classificação com risco “muito alto” para o novo coronavírus: Cuiabá, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Primavera do Leste, Cáceres, Sinop, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Guarantã do Norte, Sapezal, Mirassol D’Oeste, Campo Novo do Parecis, Barra do Garças, Colíder, Jaciara, São José dos Quatro Marcos, Ribeirão Cascalheira, Campinápolis, Nova Mutum, Barão de Melgaço, Porto Esperidião e Nobres.

Ainda de acordo com informações contidas no boletim, os municípios que estão na classificação de risco “alto” para a disseminação do coronavírus são: Sorriso, Querência, Matupá, Tapurah, Tangará da Serra, Chapada dos Guimarães, Vila Bela da Santíssima Trindade, Campo Verde, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Canarana, Vila Rica, Pedra Preta, General Carneiro, Alta Floresta, Juína, Vera, São José do Rio Claro, Acorizal, Porto dos Gaúchos, Arenápolis, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Nova Xavantina, Porto Estrela, São Félix do Araguaia, Nova Canaã do Norte, Paranaíta, Nortelândia, São Pedro da Cipa, Novo São Joaquim, Santo Antônio do Leste, Juara, Gaúcha do Norte, Rio Branco, Denise, Santo Afonso, Novo Horizonte do Norte, Nova Guarita, Santo Antônio do Leverger, Planalto da Serra, Reserva do Cabaçal, Araguaiana, Brasnorte, Nova Monte Verde, Nova Nazaré, Salto do Céu, Torixoréu, Apiacás, Vale de São Domingos, Alto Taquari e Jauru.

O sistema de classificação que indica o nível de risco é definido por cores: muito alto (vermelho), alto (laranja), moderado (amarelo) e baixo (verde). De acordo com a definição dos riscos é necessária a adoção de medidas restritivas para o controle da propagação do coronavírus nas cidades. Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana e os resultados são divulgados nos Boletins informativos da SES-MT disponíveis neste link.

O Governo de Estado publicou novo decreto restringido ainda mais as medidas que devem ser adotadas pelos municípios, com base na classificação de risco para prevenir a disseminação da Covid-19. O Decreto n° 532 foi publicado na edição extra do Diário Oficial de 24 junho. O documento altera as tabelas de classificação de risco, criando uma terceira tabela. Para saber mais informações clique AQUI.

Veja a tabela de classificação de risco por município





Recomendações e cuidados

- Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

- Usar máscara quando sair de casa;

- Evitar aglomerações;

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

- Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente;

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.