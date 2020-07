Alta Floresta: Possíveis fraudes em saques do auxílio emergencial são encaminhados à Polícia Federal

A superintendência da Caixa Econômica Federal essa semana está informando o bloqueio da Contas da poupança social, usadas para pagamento do auxílio emergencial devido a suspeitas de fraudes através do aplicativo Caixa Tem.





Só no município de Alta Floresta onde mais de 15 mil pessoas foram contempladas com o programa do Governo Federal, há casos de pessoas todos os dias procurando a Delegacia de Polícia Civil.





O delegado Pablo Carneiro inclusive já reuniu grande volume de queixas e encaminhou à outra esfera, considerando que a instituição é do Governo Federal. Os casos no entanto, continuam chegando à Delegacia. São pelo menos três todos os dias.





A gerência local não pode se pronunciar a respeito, mas uma fonte ligada à instituição diz que todos os casos são analisados e que muitos deles, “as pessoas que foram lesadas, é porque passaram dados para os bandidos”.





“É interessante informar à população para não acessar links de whatsapp, não passar dados por telefone. A Caixa não faz este tipo de levantamento”, esclareceu o servidor pedindo sempre para que os usuários tomarem todos os cuidados e não informar números de RG, CPF, conta e muitos menos senha a terceiros, principalmente a desconhecidos.





Mas a Caixa Econômica, se os casos que os usuários prestaram queixa, forem constatados que houve fraude, a instituição não deixará que a pessoa fique no prejuízo. “Se verificando a fraude, o governo ressarce o valor. O cidadão não perde”, assegurou.