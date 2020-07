Confronto com o Bope deixa 6 mortos em Mato Grosso

Seis homens foram mortos em um conflito com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Itamaraty, próximo ao condomínio Belvedere, em Cuiabá. Eles estavam armados e planejavam cometer assaltos na região.





Segundo o Bope, eles estavam em dois carros, um Corolla blindado e um Gol – possivelmente alugado. O grupo tinha 3 pistolas e 3 revólveres, rádios de comunicação com a frequência da polícia e usavam máscaras. O veículo blindado ia na frente para garantir a proteção dos criminosos.





Quando a quadrilha foi cercada pelo Bope, em uma estrada vicinal de terra, houve um tiroteio, em que inicialmente 5 deles foram atingidos e morreram no local. Quando amanheceu, os policiais viram a sexta vítima, caída na entrada do matagal, na tentativa de fugir após ser baleado.





Um dos homens mortos usava tornozeleira eletrônica e outro tinha colete à prova de balas. Eles ainda não foram identificados. A A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) continua no local.





