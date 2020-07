Nortão: 9 municípios estão com risco muito alto de transmissão do Coronavírus

Subiu de 22 para 29 o número de municípios considerados de risco muito alto (0 maior no critério de classificação) para contágio da doença. 10 deles estão no Nortão: Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Matupá, Marcelândia e Colíder.

Na nova lista, divulgada ontem à noite, pela secretaria estadual de Saúde, Sorriso tem 666 casos ativos da doença e taxa de crescimento de contaminação (TCC) é de 56,6%. Lucas está com 612 casos ativos e a taxa de contaminação aumentou 93,7%. Sinop tem número de casos ativos bem menor, 136, e a taxa de crescimento é 57,7% informa a secretaria estadual de Saúde. Em Matupá são 143 e a taxa aumentou 109% nos últimos dias. Peixoto 167 casos ativos e aumento de 08% na TCC. Nova Mutum teve um dos menores crescimentos na taxa, 29%, e registra 167 casos. Em Claudia (90 km de Sinop) são 76 casos mas a taxa de crescimento é a maior do Nortão – 117%.

Completam a nova lista das localidades com risco muito alto, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste, Cáceres, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Querência, Vila Bela da Santíssima Trindade, Poxoréu, Sapezal, Chapada do Guimarães, Claudia, Campo Novo do Parecis, Rosário Oeste, Mirassol do Oeste, Poconé, Alto Garças, Água Boa, Pedra Petra.

A nova metodologia de classificação de risco, implantada há cerca de duas semanas, leva em conta o índice de crescimento da contaminação da doença e a taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva em todo o Estado. municípios com índice de contaminação superior a 20% e com taxa de ocupação de UTIs maior de 80% já são considerados como risco “muito alto”. Em Sinop, o hospital regional está com 20 leitos lotados, em Sorriso os únicos dois no regional também estão ocupados. A previsão é de mais 9 leitos em Sinop, esta semana, outros 20 até o final do mês e mais 20 em Nova Mutum. Peixoto terá 10 e Alta Floresta mais 10.

São 58 municípios que estão na classificação de risco “alto” para a disseminação do Coronavírus, dentre eles Tapurah, Nobres, Diamantino, Feliz Natal, Vera, Juína, Ipiranga do Norte, Porto dos Gaúchos, Aripuanã, Terra Nova do Norte e União do Sul.